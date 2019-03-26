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Чорич добыл волевую победу над Кирьосом и вышел в 1/4 финала Miami Open

Чорич добыл волевую победу над Кирьосом и вышел в 1/4 финала Miami Open
Теннис / ATP

Хорватский теннисист Борна Чорич (11) одержал волевую победу над австралийцем Ником Кирьосом (27) в матче 1/8 финала соревнований категории «Мастерс» в Майами – 4:6, 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. На счету Чорича 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта. Теннисист из Австралии совершил 18 подач навылет, 1 двойную ошибку и 2 брейка.

Соперником Чорича в борьбе за выход в полуфинал соревнований станет 18-летний канадец Феликс Оже-Альяссим, который ранее переиграл Николоза Басилашвили из Грузии.

Действующим победителем престижных соревнований является американец Джон Иснер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Александра Зверева из Германии – 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

26 марта 2019 года, вторник. 21:10 МСК
Майами (м). 4-й круг
Матч окончен
Борна Чорич
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
2 : 1
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
1 2 3
           
4 6 6
6 3 2
           
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