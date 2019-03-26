Чорич добыл волевую победу над Кирьосом и вышел в 1/4 финала Miami Open

Хорватский теннисист Борна Чорич (11) одержал волевую победу над австралийцем Ником Кирьосом (27) в матче 1/8 финала соревнований категории «Мастерс» в Майами – 4:6, 6:3, 6:2.



Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. На счету Чорича 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта. Теннисист из Австралии совершил 18 подач навылет, 1 двойную ошибку и 2 брейка.



Соперником Чорича в борьбе за выход в полуфинал соревнований станет 18-летний канадец Феликс Оже-Альяссим, который ранее переиграл Николоза Басилашвили из Грузии.



Действующим победителем престижных соревнований является американец Джон Иснер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Александра Зверева из Германии – 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.