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Баутиста-Агут не пустил Джоковича в ¼ финала турнира в Майами

Баутиста-Агут не пустил Джоковича в ¼ финала турнира в Майами
Теннис / ATP

Первая ракетка мира Новак Джокович не смог выйти в четвертьфинал турнира в Майами (США), уступив в трёх сетах представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту (22) – 6:1, 5:7, 3:6.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты. На счету сербского теннисиста 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 13. Баутиса-Агут совершил 1 сейв, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале Баутиста-Агут встретится с американцем Джоном Иснером (7).

В параллельной встрече представитель ЮАР Кевин Андерсон (6) сломил сопротивление австралийца Джордана Томпсона – 7:5, 7:5. За выход в полуфинал Андерсон сразится с победителем противостояния Даниил Медведев (Россия, 13) – Роджер Федерер (Швейцария, 4).

26 марта 2019 года, вторник. 23:30 МСК
Майами (м). 4-й круг
Матч окончен
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
1 : 2
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
1 2 3
           
6 5 3
1 7 6
           
26 марта 2019 года, вторник. 23:30 МСК
Майами (м). 4-й круг
Матч окончен
Кевин Андерсон
ЮАР
Кевин Андерсон
К. Андерсон
2 : 0
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
1 2 3
           
7 7  
5 5  
           
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