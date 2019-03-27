Баутиста-Агут не пустил Джоковича в ¼ финала турнира в Майами

Первая ракетка мира Новак Джокович не смог выйти в четвертьфинал турнира в Майами (США), уступив в трёх сетах представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту (22) – 6:1, 5:7, 3:6.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты. На счету сербского теннисиста 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 13. Баутиса-Агут совершил 1 сейв, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале Баутиста-Агут встретится с американцем Джоном Иснером (7).

В параллельной встрече представитель ЮАР Кевин Андерсон (6) сломил сопротивление австралийца Джордана Томпсона – 7:5, 7:5. За выход в полуфинал Андерсон сразится с победителем противостояния Даниил Медведев (Россия, 13) – Роджер Федерер (Швейцария, 4).