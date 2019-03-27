Циципас: мы — поколение соцсетей, но иногда хорошо общаться с реальными людьми

20-летний греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своём отношении к социальным сетям.



«Мы — нетерпеливое поколение, поколение социальных сетей, всего этого дерьма. Сейчас всё происходит гораздо быстрее, чем несколько лет назад. Поэтому иногда мне нравится отрешаться от всего и жить, как я жил раньше, больше думать.

Молодые теннисисты нетерпеливы и всегда встревожены, и именно социальные сети создают этот стресс и всякое другое дерьмо, в котором никто не нуждается. Иногда хорошо отключаться и общаться с реальными людьми, делать реальные вещи, а не фальшивые", — приводит слова Циципаса британское интернет-издание Daily Mail.

На данный момент Стефанос Циципас занимает 10-е место в рейтинге ATP.