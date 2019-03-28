Оже-Альяссим вышел в ½ финала турнира в Майами, обыграв Чорича

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (Q) вышел в полуфинал турнира в Майами (США), обыграв хорвата Борну Чорича (11) – 7:6 (7:3), 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут. На счету канадца 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 6. Чорич совершил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 2.

За право выйти в финал соревнований Оже-Альяссим сразится с американцем Джоном Иснером (7).

В другом полуфинале встретятся победители противостояния Кевин Андерсон (ЮАР, 6) – Роджер Федерер (Швейцария, 4)/ Денис Шаповалов (Канада, 20) – Фрэнсис Тиафо (США, 28).

Действующим чемпионом турнира является Иснер, который в прошлогоднем финале обыграл немца Александра Зверева.