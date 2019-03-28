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Оже-Альяссим вышел в ½ финала турнира в Майами, обыграв Чорича

Оже-Альяссим вышел в ½ финала турнира в Майами, обыграв Чорича
Теннис / ATP

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (Q) вышел в полуфинал турнира в Майами (США), обыграв хорвата Борну Чорича (11) – 7:6 (7:3), 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут. На счету канадца 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 6. Чорич совершил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 2.

За право выйти в финал соревнований Оже-Альяссим сразится с американцем Джоном Иснером (7).

В другом полуфинале встретятся победители противостояния Кевин Андерсон (ЮАР, 6) – Роджер Федерер (Швейцария, 4)/ Денис Шаповалов (Канада, 20) – Фрэнсис Тиафо (США, 28).

Действующим чемпионом турнира является Иснер, который в прошлогоднем финале обыграл немца Александра Зверева.

28 марта 2019 года, четверг. 04:00 МСК
Майами (м). 1/4 финала
Матч окончен
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
2 : 0
Борна Чорич
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
1 2 3
           
7 7 6  
6 3 2  
           
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