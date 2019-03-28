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Иснер: Баутиста-Агут – один из лучших парней из тех, кого я встречал в туре

Иснер: Баутиста-Агут – один из лучших парней из тех, кого я встречал в туре
Теннис / ATP

Американец Джон Иснер прокомментировал свой выход в полуфинал Miami Open. В двух партиях он обыграл Роберто Баутисту-Агута – 7:6 (7:1). 7:6 (7:5). Напомним, Иснер является действующим чемпионом турнира.

«Роберто постоянно втягивал меня в игру на задней линии на своей подаче. Мне было очень и очень непросто, потому что он очень хорош в этом аспекте.

Очень мало людей говорит о том, насколько Роберто мил и добродушен вне корта. Он один из лучших парней из тех, кого я встречал в туре. Он является другом для каждого из теннисистов.

Свой самый большой титул я завоевал в Майами, поэтому я люблю играть здесь. Это один из лучших городов мира, а я был во многих местах. Кроме того, мне очень нравятся здешние условия.

До этого турнира я говорил, что, скорее всего, я не смогу защитить этот титул, но теперь я в двух победах до этого», – цитирует Иснера Tennis365.

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