Касаткина, Вихлянцева и Павлюченкова сыграют с Италией в Кубке Федерации

Теннисистки Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Наталья Вихлянцева и Анастасия Потапова вошли в состав борной России на матч Кубка Федерации с командой Италии, сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Состав с Игорем Андреевым (капитан женской сборной. — Прим. «Чемпионата») утверждён. В него вошли Касаткина, Вихлянцева, Павлюченкова, Потапова. Кто будет пятым номером, ещё предстоит решить — Жук или Калинская», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Женская сборная России 20–21 апреля сыграет с командой Италии за право выступать во второй Мировой группе Кубка Федерации на грунтовом корте, который уложат в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. На арене будут сооружены временные трибуны на 2400 мест. В общей сложности матч смогут посетить 3800 болельщиков.

Эта встреча станет восьмой между этими командами. Пять из предыдущих семи матчей завершились победами сборных России и СССР.