Барти стала победительницей турнира в Майами, обыграв в финале Плишкову

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей турнира категории Premier в Майами. В финальном матче 12-я сеяная Барти в двух сетах обыграла пятую ракетку соревнований, чешку Каролину Плишкову, со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Барти 15 раз подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. Плишкова подала 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк.

11-я ракетка мира 22-летняя Барти вышла вперёд в личном противостоянии с седьмым номером рейтинга WTA, 27-летней Плишковой, в официальных матчах — 3-2.

Барти завоевала четвёртый титул в карьере и первый — в 2019 году.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Барти — Плишкова в Майами.