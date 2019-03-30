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Барти стала победительницей турнира в Майами, обыграв в финале Плишкову

Барти стала победительницей турнира в Майами, обыграв в финале Плишкову
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей турнира категории Premier в Майами. В финальном матче 12-я сеяная Барти в двух сетах обыграла пятую ракетку соревнований, чешку Каролину Плишкову, со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Барти 15 раз подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. Плишкова подала 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк.

11-я ракетка мира 22-летняя Барти вышла вперёд в личном противостоянии с седьмым номером рейтинга WTA, 27-летней Плишковой, в официальных матчах — 3-2.

Барти завоевала четвёртый титул в карьере и первый — в 2019 году.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Барти — Плишкова в Майами.

30 марта 2019 года, суббота. 20:00 МСК
Майами (ж). Финал
Матч окончен
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
2 : 0
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
7 7 6  
6 1 3  
           
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