Флинк вышла в финал квалификации на турнире в Чарльстоне, Жук проиграла

Российская теннисистка Варвара Флинк вышла в финал квалификации на турнире в Чарльстоне. Четвёртая ракетка отборочных соревнований Флинк в первом раунде в двух сетах обыграла Алицию Росольскую из Польши со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. Флинк дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Росольска подала 1 эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка. За выход в основную сетку Флинк сыграет с 12-й сеяной, американкой Лорен Дэвис.

Ещё одна россиянка, Софья Жук (11), не сумела выйти во второй раунд отборочных соревнований, в двух сетах уступив украинке Надежде Киченок — 6:7 (3:7), 3:6. Киченок 8 раз взяла подачу соперницы, Жук реализовала 6 брейков.