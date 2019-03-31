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Федерер завоевал 101-й титул в карьере, победив Иснера на «Мастерсе» в Майами

Федерер завоевал 101-й титул в карьере, победив Иснера на «Мастерсе» в Майами
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер завоевал 101-й титул в своей карьере. В финальном матче турнира категории «Мастерс 1000» в Майами четвёртый сеяный Федерер в двух сетах обыграл седьмую ракетку соревнований, американца Джона Иснера, со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

Федерер 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Иснер подал 9 эйсов, дважды ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

Федерер в шестой раз обыграл Иснера в восьми официальных матчах. Счёт в личном противостоянии соперников стал 6-2 в пользу швейцарца.

Иснер не сумел защитить завоёванный в 2018 году титул. Для Федерера это был 50-й финал турниров серии «Мастерс».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Иснер – Федерер на турнире в Майами.

31 марта 2019 года, воскресенье. 20:10 МСК
Майами (м). Финал
Матч окончен
Джон Иснер
США
Джон Иснер
Д. Иснер
0 : 2
Роджер Федерер
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3
           
1 4  
6 6  
           
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