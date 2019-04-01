Панова вышла в финал квалификации на турнире в Монтеррее

Российская теннисистка Александра Панова вышла в финальный раунд квалификации на турнире в Монтеррее. Во втором круге Панова в двух сетах обыграла американку Айшу Мухаммад со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 56 минут. Панова подала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Мухаммад 7 раз подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

Счёт в личном противостоянии соперниц в официальных матчах стал 2-0 в пользу россиянки, которая ранее выигрывала у американки в 2016 году.

За выход в основную сетку Панова сыграет с японкой – победительницей встречи между Хироко Кувата и Мию Като.

Россиянки Валерия Савиных и Яна Сизикова завершили квалификацию, проиграв в первом раунде.