Панова не смогла выйти в основную сетку турнира в Монтеррее

Россиянка Александра Панова проиграла в финальном раунде квалификации на турнире в Монтеррее (Мексика). 30-летняя уроженка Краснодара в двух сетах уступила японке Мию Като со счётом 4:6, 0:6. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут.

Панова, занимающая 425-е место в рейтинге WTA, выполнила 2 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и сделала 1 брейк. Като трижды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. В личных встречах теннисистки сохраняют паритет — 1-1.

Напомним, россиянки Валерия Савиных и Яна Сизикова завершили квалификацию, проиграв в первом раунде.

Действующей победительницей турнира в Монтеррее является представительница Испании Гарбинье Мугуруса, которая в прошлогоднем финале оказалась сильнее венгерки Тимя Бабош.