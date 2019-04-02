Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Британки Уотсон и Бултер снялись с Монтеррея, Азаренко узнала первую соперницу

Британки Уотсон и Бултер снялись с Монтеррея, Азаренко узнала первую соперницу
Теннис / WTA

Теннисистки из Великобритании Хитер Уотсон и Кэйти Бултер отказались от участия в турнире категории International в Монтеррее (Мексика). В основной сетке соревнований их заменят Елена-Габриэла Русе из Румынии и Грета Арн из Венгрии. Первая сыграет со второй сеяной из Испании Гарбинье Мугурусой, а вторая – с её соотечественницей Ларой Арруабарреной.

Также стали известны соперницы сеяных теннисисток, которые встретятся с победительницами квалификации. Немка Анжелика Кербер (1) сыграет с Кристиной Кучовой из Словакии, а Виктория Азаренко (5) из Беларуси поспорит за место во втором раунде с японкой Мию Като.

Действующей победительницей соревнований в Монтеррее является Мугуруса. Стоит отметить, что в 2016 году турнир выиграла Уотсон.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент