Козлова прошла Кр. Плишкову в первом круге соревнований в Чарльстоне

На старте турнира в Чарльстоне (США) украинка Катерина Козлова в двух сетах нанесла поражение Кристине Плишковой из Чехии со счётом 7:5, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут.

В активе 25-летней уроженки Николаева 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Плишкова выполнила 5 эйсов, 4 раза ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.

За выход в третий круг Козлова поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, посеянной под третьим номером.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции.

Женщины. Чарльстон. Первый круг

Варвара Лепченко (США) — Андреа Петкович (Германия) — 0:6, 4:6