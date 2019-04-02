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Козлова прошла Кр. Плишкову в первом круге соревнований в Чарльстоне

Козлова прошла Кр. Плишкову в первом круге соревнований в Чарльстоне
Теннис / WTA

На старте турнира в Чарльстоне (США) украинка Катерина Козлова в двух сетах нанесла поражение Кристине Плишковой из Чехии со счётом 7:5, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут.

В активе 25-летней уроженки Николаева 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Плишкова выполнила 5 эйсов, 4 раза ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.

За выход в третий круг Козлова поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, посеянной под третьим номером.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции.

Женщины. Чарльстон. Первый круг

Варвара Лепченко (США) — Андреа Петкович (Германия) — 0:6, 4:6

02 апреля 2019 года, вторник. 20:00 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Катерина Козлова
99
Украина
Катерина Козлова
К. Козлова
2 : 0
Кристина Плишкова
93
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
7 6  
5 4  
           
02 апреля 2019 года, вторник. 20:10 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Варвара Лепченко
141
США
Варвара Лепченко
В. Лепченко
0 : 2
Андреа Петкович
72
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
1 2 3
           
0 4  
6 6  
           
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