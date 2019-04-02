Козлова прошла Кр. Плишкову в первом круге соревнований в Чарльстоне

На старте турнира в Чарльстоне (США) украинка Катерина Козлова в двух сетах нанесла поражение Кристине Плишковой из Чехии со счётом 7:5, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут.
В активе 25-летней уроженки Николаева 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Плишкова выполнила 5 эйсов, 4 раза ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.
За выход в третий круг Козлова поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, посеянной под третьим номером.
Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции.
Женщины. Чарльстон. Первый круг
Варвара Лепченко (США) — Андреа Петкович (Германия) — 0:6, 4:6
02 апреля 2019 года, вторник. 20:00 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
99
Катерина Козлова
К. Козлова
2 : 0
93
Кристина Плишкова
К. Плишкова
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|4
02 апреля 2019 года, вторник. 20:10 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
141
Варвара Лепченко
В. Лепченко
0 : 2
72
Андреа Петкович
А. Петкович
|1
|2
|3
|
|0
|4
|
|6
|6
Павлюченкова. Перезагрузка в счастливом Монтеррее
На первой неделе апреля разыгрывается крупный турнир в Чарльстоне и удачный для Павлюченковой Монтеррей. У мужчин – недельная пауза.