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Младенович сломила сопротивление Хаддад-Майи в первом круге турнира в Монтеррее

Младенович сломила сопротивление Хаддад-Майи в первом круге турнира в Монтеррее
Теннис / WTA

На старте соревнований в Монтеррее (Мексика) французская теннисистка Кристина Младенович, посеянная под седьмым номером, переиграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю — 6:4, 1:6, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа 34 минуты.

66-я ракетка мира выполнила 4 эйса, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. В активе Хаддад-Майи 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 4 сделанных брейка.

Следующей соперницей Младенович станет венгерка Грета Арн.

Действующей победительницей турнира в Монтеррее является представительница Испании Гарбинье Мугуруса, которая в прошлогоднем финале оказалась сильнее венгерки Тими Бабош.

Женщины. Монтеррей. Первый круг

Грета Арн (Венгрия) — Лара Арруабаррена (Испания) — 7:5, 3:6, 7:5.

02 апреля 2019 года, вторник. 20:30 МСК
Монтеррей. 1-й круг
Матч окончен
Кристина Младенович
66
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
2 : 1
Беатрис Хаддад-Майя
176
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
1 2 3
           
6 1 7 7
4 6 6 5
           
02 апреля 2019 года, вторник. 21:10 МСК
Монтеррей. 1-й круг
Матч окончен
Грета Арн
403
Венгрия
Грета Арн
Г. Арн
2 : 1
Лара Арруабаррена
102
Испания
Лара Арруабаррена
Л. Арруабаррена
1 2 3
           
7 3 7
5 6 5
           
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