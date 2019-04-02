Младенович сломила сопротивление Хаддад-Майи в первом круге турнира в Монтеррее

На старте соревнований в Монтеррее (Мексика) французская теннисистка Кристина Младенович, посеянная под седьмым номером, переиграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю — 6:4, 1:6, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа 34 минуты.

66-я ракетка мира выполнила 4 эйса, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. В активе Хаддад-Майи 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 4 сделанных брейка.

Следующей соперницей Младенович станет венгерка Грета Арн.

Действующей победительницей турнира в Монтеррее является представительница Испании Гарбинье Мугуруса, которая в прошлогоднем финале оказалась сильнее венгерки Тими Бабош.

Женщины. Монтеррей. Первый круг

Грета Арн (Венгрия) — Лара Арруабаррена (Испания) — 7:5, 3:6, 7:5.