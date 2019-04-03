Мужской финал на Олимпиаде-2020 пройдёт в трёхсетовом формате

Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение об изменениях в форматах матчей Олимпийского теннисного турнира. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Теперь матч за золотую медаль у мужчин будет разыгрываться в трёхсетовом формате, а не в пятисетовом, как было прежде.

Изменения также коснулись парных турниров. Вместо третьего сета вводится чемпионский тай-брейк до 10 очков. Такой формат уже используется в соревнованиях смешанных пар.

Эти поправки уменьшат риски, связанные с переутомлением игроков, которые доходят до решающих стадий в одиночных соревнованиях, парах и миксте. Играя в трёх турнирах одновременно, они не всегда имеют достаточно времени на восстановление. Изменения вступят в силу перед олимпийскими соревнованиями по теннису 2020 года в Токио.