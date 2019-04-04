Соболенко: после поражения от Бенчич я рыдала, как сумасшедшая

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, обыгравшая во втором круге турнира в Чарльстоне украинку Катерину Козлову со счётом 3:6, 6:3, 6:3, рассказала о стремлении прибавить в игре на грунте.

«Я не ощущаю особого давления на грунте, потому что очень хочу прибавить в игре на этом покрытии. Оно отличается от травы и харда. Я стараюсь прогрессировать, поэтому никакого давления нет. Чувствую, что могу хорошо выступать на грунте, потому что здорово двигаюсь на этом покрытии. Гораздо лучше, чем в прошлом году. Мне нужно лишь адаптироваться к долгим розыгрышам, потому что на харде ты можешь завершить розыгрыш двумя-тремя ударами. На грунте розыгрыши получаются в два-три раза дольше. Нужно сохранять концентрацию в игре и не торопиться», — цитирует Соболенко официальный сайт тура.

Арина также рассказала, как реагировала на ряд неудачных матчей в нынешнем сезоне.

«Самая плохая реакция была после поражения от Бенчич в Дубае, потому что я упустила шесть матчболов. Это было тяжёло. После того матча я рыдала, как сумасшедшая. Но ты ничего не можешь изменить. Остаётся лишь извлечь урок. Нельзя торопиться и стремиться с первого же розыгрыша бить изо всех сил. Нужно оставаться в розыгрыше и играть как можно лучше. Не надо торопиться, давление — на сопернице, а не на мне. Думаю, я поняла это. Но, проиграв Кербер в Индиан-Уэллсе, я получила ещё один урок», — цитирует Соболенко официальный сайт тура.