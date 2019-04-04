Соболенко: когда я уступала в счёте, Турсунов сказал: «Посмотри на свою руку»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу во втором круге турнира в Чарльстоне над украинкой Катериной Козловой со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

«При счёте 0:2 во втором сете я просто взглянула на своего тренера, и он сказал: „Посмотри на свою руку“. На руке у меня изображён тигр. Это означает, что нужно продолжать бороться, забыть обо всём остальном и начать сражаться за каждое очко. Это я и сделала. Это мой ключ к успеху.

11 двойных ошибок? Я такого не ожидала. На тренировках я здорово подаю, нужно лишь найти правильное ощущение в матчах, потому что у меня отличная подача. Это нужно показать на корте", — цитирует Соболенко официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Соболенко поспорит с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.

«Я раньше никогда с ней не играла, но Пуиг — хорошая теннисистка. Здесь все хорошие игроки. Особых ожиданий у меня нет. Я просто выйду на корт и буду сражаться за каждое очко с самого начала матча, а не со счёта 0:2», — сказала Соболенко.

Соболенко одолела Козлову во 2-м круге турнира в Чарльстоне