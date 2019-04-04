Джумхур снялся с турнира в Марракеше из-за травмы спины

Боснийский теннисист Дамир Джумхур заявил об отказе от участия в соревнованиях в Марракеше (Марокко). Об этом сообщает Tennis World USA. Причиной такого решения стала травма спины, которую он получил во время выступления на «Мастерсе» в Майами (США). Напомним, он был вынужден сняться с матча второго раунда против Марко Чеккинатто из Италии.



В текущем сезоне 26-летний Джумхур провёл 10 матчей, из которых выиграл лишь три. В данный момент он располагается на 53-й строчке рейтинга АТР.



Турнир категории АТР 250 пройдёт в период с 8 по 14 апреля. Действующим чемпионом соревнования является испанец Пабло Андухар. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее британца Кайла Эдмунда – 6:2, 6:2.