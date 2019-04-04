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Андрееску назвала свой любимый сериал и фильм

Андрееску назвала свой любимый сериал и фильм
Теннис / WTA

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, в марте ставшая победительницей турнира в Индиан-Уэллсе, пообщалась с болельщиками в «Твиттере» и ответила на ряд вопросов. В частности, спортсменка призналась, что ей нужно поработать над физической готовностью.

На вопрос о своём любимом турнире «Большого шлема», Андрееску ответила: «Люблю их все, но если нужно выбирать, то назову Australian Open».

Своим любимым сериалом канадка назвала «Анатомию Грей» («Анатомия страсти»), а на вопрос о любимом фильме написала: «Мстители». С нетерпением жду выхода «Конца игры».

«Я чувствую любовь болельщиков. Стараюсь прочесть как можно больше их сообщений, прежде чем буду ошеломлена. На некоторые сообщения стараюсь ответить. Это меньшее, что я могу сделать», — написала Андрееску.

Бьянка претендует на звание лучшего игрока по итогам марта.

Андрееску, Плишкова, Барти и Кербер — кандидаты на звание лучшего игрока месяца
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