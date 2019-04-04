Пуиг не пустила Соболенко в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (3) проиграла представительнице Пуэрто-Рико Монике Пуиг в третьем круге турнира в Чарльстоне (США). Матч завершился со счётом 6:2, 7:5 в пользу Пуиг. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.



Пуиг три раза подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Её соперница не совершила ни одного эйса, допустила 7 двойных ошибок и сделала 2 брейк-пойнта из 3.



Пуиг вышла в четвертьфинал соревнований в Чарльстоне, где сразится с победительницей пары Даниэль Коллинз — Кайя Канепи.



Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 823 тысячи.