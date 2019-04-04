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Пуиг не пустила Соболенко в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Пуиг не пустила Соболенко в четвертьфинал турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (3) проиграла представительнице Пуэрто-Рико Монике Пуиг в третьем круге турнира в Чарльстоне (США). Матч завершился со счётом 6:2, 7:5 в пользу Пуиг. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.

Пуиг три раза подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Её соперница не совершила ни одного эйса, допустила 7 двойных ошибок и сделала 2 брейк-пойнта из 3.

Пуиг вышла в четвертьфинал соревнований в Чарльстоне, где сразится с победительницей пары Даниэль Коллинз — Кайя Канепи.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 823 тысячи.

04 апреля 2019 года, четверг. 20:35 МСК
Чарльстон. 3-й круг
Матч окончен
Арина Соболенко
10
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
0 : 2
Моника Пуиг
63
Пуэрто-Рико
Моника Пуиг
М. Пуиг
1 2 3
           
2 5  
6 7  
           
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