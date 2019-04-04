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Младенович вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Младенович вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Теннис / WTA

Французская теннисистка Кристина Младенович, посеянная на турнире в Монтеррее (Мексика) под седьмым номером, вышла в четвертьфинал соревнований, обыграв венгерку Грету Арн — 6:0, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час и 19 минут. На счету Младенович 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 брейк-пойнтов из 14. Её соперница совершила 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал соревнований Младенович сразится с победительницей противостояния Маргарита Гаспарян (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания).

Действующей победительницей турнира в Монтеррее является Мугуруса, которая в прошлогоднем финале оказалась сильнее венгерки Тими Бабош.

04 апреля 2019 года, четверг. 20:00 МСК
Монтеррей. 2-й круг
Матч окончен
Кристина Младенович
66
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
2 : 0
Грета Арн
403
Венгрия
Грета Арн
Г. Арн
1 2 3
           
6 6  
0 2  
           
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