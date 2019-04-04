Младенович вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Французская теннисистка Кристина Младенович, посеянная на турнире в Монтеррее (Мексика) под седьмым номером, вышла в четвертьфинал соревнований, обыграв венгерку Грету Арн — 6:0, 6:2.



Продолжительность противостояния составила 1 час и 19 минут. На счету Младенович 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 брейк-пойнтов из 14. Её соперница совершила 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.



За выход в полуфинал соревнований Младенович сразится с победительницей противостояния Маргарита Гаспарян (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания).



Действующей победительницей турнира в Монтеррее является Мугуруса, которая в прошлогоднем финале оказалась сильнее венгерки Тими Бабош.