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Возняцки вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Возняцки вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Датская теннисистка Каролина Возняцки (5) обыграла представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску (12) в третьем круге турнира в Чарльстоне (США). Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу Возняцки. Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут.

Датчанка два раза подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. Её соперница совершила 1 эйс, допустила 8 двойных ошибок и сделала 6 брейк-пойнтов из 17.

Возняцки вышла в четвертьфинал соревнований в Чарльстоне, где встретится с гречанкой Марией Саккари.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 823 тысячи.

04 апреля 2019 года, четверг. 22:05 МСК
Чарльстон. 3-й круг
Матч окончен
Каролина Возняцки
13
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
2 : 1
Михаэла Бузэрнеску
30
Румыния
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
1 2 3
           
6 3 6
4 6 3
           
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