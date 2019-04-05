Возняцки вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Датская теннисистка Каролина Возняцки (5) обыграла представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску (12) в третьем круге турнира в Чарльстоне (США). Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу Возняцки. Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут.



Датчанка два раза подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. Её соперница совершила 1 эйс, допустила 8 двойных ошибок и сделала 6 брейк-пойнтов из 17.



Возняцки вышла в четвертьфинал соревнований в Чарльстоне, где встретится с гречанкой Марией Саккари.



Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 823 тысячи.