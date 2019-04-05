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Кузнецова: мне кажется, проще уйти по-английски – прощаться грустно и тяжело

Кузнецова: мне кажется, проще уйти по-английски – прощаться грустно и тяжело
Теннис / WTA

Российская теннисистка, экс вторая ракетка мира, чемпионка «Ролан Гаррос» – 2009 Светлана Кузнецова оставила неоднозначную запись у себя в «инстаграме».

«Ребят, вот хотела узнать у вас, только я не люблю прощаться? Мне кажется, проще уйти по-английски – прощаться грустно и тяжело, какие мысли у вас? Я имею в виду, если ты уезжаешь в поездку. Конечно, если ты уходишь навсегда, то лучше объяснится, если есть на это настрой».

Свой последний официальный матч 33-летняя теннисистка провела в середине сентября 2018 года на соревнованиях в Чуанчжоу. В начале недели Светлана анонсировала своё возвращение на корт после затяжной травмы – уроженка Санкт-Петербурга планирует принять участие в турнире в Лугано (Швейцария).

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