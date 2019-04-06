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Мугуруса обыграла Младенович в четвертьфинале соревнований в Монтеррее

Мугуруса обыграла Младенович в четвертьфинале соревнований в Монтеррее
Теннис / WTA

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Монтеррее (Мексика) под вторым номером, вышла в полуфинал соревнований, обыграв француженку Кристину Младенович (7) – 6:1, 7:6 (7:5).

Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту. На счету Мугурусы 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 7 брейк-пойнтов из 18. Её соперница совершила 7 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта.

За выход в полуфинал соревнований Мугуруса сразится со словацкой теннисисткой Магдаленой Рыбариковой (8), которая обыграла американку Сачию Викери со счётом 6:4, 6:4.

Напомним, Мугуруса является действующей победительницей турнира в Монтеррее. В прошлогоднем финале оказалась сильнее венгерки Тими Бабош.

06 апреля 2019 года, суббота. 01:00 МСК
Монтеррей. 1/4 финала
Матч окончен
Кристина Младенович
66
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
0 : 2
Гарбинье Мугуруса
19
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
1 2 3
           
1 6  
6 7  
           
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