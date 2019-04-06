Победа Возняцки и поражение Стивенс — в обзоре 1/4 финала турнира в Чарльстоне

Датская теннисистка Каролина Возняцки (5) обыграла представительницу Греции Марию Саккари (15) в четвертьфинальном матче турнира в Чарльстоне (США). Матч завершился со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут.



Датчанка один раз подала навылет, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов. Её соперница совершила 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и оформила 2 брейка.

Соперницей Возняцки по полуфинальному матчу станет представительница Хорватии Петра Мартич (16). Она обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич (9) – 6:3, 6:4.

Американская теннисистка Мэдисон Кис (8) обыграла соотечественницу, Слоан Стивенс (1). Матч завершился со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:2.

Пуэрториканка Моника Пуиг обыграла американку Даниэль Коллинз (11). Матч завершился со счётом 6:3, 6:2.

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