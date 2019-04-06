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Андрееску победила в номинации «Прорыв месяца»

Андрееску победила в номинации «Прорыв месяца»
Теннис / WTA

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску победила в номинации «Прорыв месяца» по итогам марта, сообщает официальный сайт тура. На эту награду также претендовали представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, эстонка Анетт Контавейт и чешка Маркета Вондроушова.

В прошедшем месяце 18-летняя Андрееску впервые в карьере выиграла турнир WTA в одиночном разряде, завоевав титул в Индиан-Уэллсе (США). В рейтинге WTA она занимает 23-ю строчку.

В голосовании Вондроушова стала второй, Се Шувэй — третьей, Контавейт — четвёртой.

По итогам января 2019 года в номинации «Прорыв месяца» первенствовала украинская теннисистка Даяна Ястремская. В феврале лучшей стала Се Шувэй.

Лучшей теннисисткой марта была названа австралийка Эшли Барти.

Се Шувэй и Андрееску — в числе кандидатов на награду в категории «Прорыв марта»
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