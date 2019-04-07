Кис взяла верх над Пуиг и сыграет с Возняцки за титул на турнире в Чарльстоне

Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в финал турнира категории Premier в Чарльстоне. В полуфинальном матче восьмая сеяная Кис в двух сетах обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:4, 6:0. Игровое время встречи составило 1 час 7 минут. Однако матч был прерван дождём, после которого равный ход игры изменился в сторону Кис. Сначала американка взяла первый сет, а затем разгромила соперницу во второй партии. Кис 9 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. Пуиг подала 2 эйса, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.

Кис вышла вперёд в личном противостоянии с Пуиг в официальных матчах – 3-2.

За титул турнира категории Premier в Чарльстоне Кис сыграет с пятой ракеткой соревнований – датчанкой Каролиной Возняцки.