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Кис взяла верх над Пуиг и сыграет с Возняцки за титул на турнире в Чарльстоне

Кис взяла верх над Пуиг и сыграет с Возняцки за титул на турнире в Чарльстоне
Теннис / WTA

Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в финал турнира категории Premier в Чарльстоне. В полуфинальном матче восьмая сеяная Кис в двух сетах обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:4, 6:0. Игровое время встречи составило 1 час 7 минут. Однако матч был прерван дождём, после которого равный ход игры изменился в сторону Кис. Сначала американка взяла первый сет, а затем разгромила соперницу во второй партии. Кис 9 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. Пуиг подала 2 эйса, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.

Кис вышла вперёд в личном противостоянии с Пуиг в официальных матчах – 3-2.

За титул турнира категории Premier в Чарльстоне Кис сыграет с пятой ракеткой соревнований – датчанкой Каролиной Возняцки.

06 апреля 2019 года, суббота. 21:55 МСК
Чарльстон. 1/2 финала
Матч окончен
Мэдисон Кис
18
США
Мэдисон Кис
М. Кис
2 : 0
Моника Пуиг
63
Пуэрто-Рико
Моника Пуиг
М. Пуиг
1 2 3
           
6 6  
4 0  
           
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