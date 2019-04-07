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Хромачёва и Кудерметова вышли в финал турнира в Чарльстоне в парном разряде

Хромачёва и Кудерметова вышли в финал турнира в Чарльстоне в парном разряде
Теннис / WTA

Российские теннисистки Ирина Хромачёва и Вероника Кудерметова пробились в финал турнира в Чарльстоне (США), переиграв в двух сетах чешку Луцию Градецку и словенку Андрею Клепач, посеянных под вторым номером, со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Хромачёва и Кудерметова выполнили 4 эйса, 1 раз ошиблись на подаче и сделали 5 брейков. Градецка и Клепач не подавали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 5.

В финале Хромачёва и Кудерметова сыграют с дуэтом Анна-Лена Грёнефельд (Германия)/Алисия Росольска (Польша). Встреча начнётся сегодня, 7 апреля, в 17:45 мск.

В одиночном разряде титул в Чарльстоне разыграют американка Мэдисон Кис и представительница Дании Каролина Возняцки.

Хромачёва и Кудерметова вышли в 1/2 финала турнира в Чарльстоне в парном разряде
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