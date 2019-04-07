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Хромачёва узнала первую соперницу на турнире в Боготе

Хромачёва узнала первую соперницу на турнире в Боготе
Теннис / WTA

Состоялась жеребьёвка основной сетки турнира в Боготе (Колумбия) с призовым фондом $ 226 750, который пройдёт с 8 по 14 апреля.

Первый номер посева получила представительница Латвии Елена Остапенко. В стартовом матче она встретится с кем-то из победителей квалификации.

В число участниц попала одна россиянка — Ирина Хромачёва. В первом круге ей предстоит сразиться со словенкой Тамарой Зиданшек, посеянной под пятым номером.

С соревнований снялась хорватка Петра Мартич, которая ранее проиграла датчанке Каролине Возняцки в полуфинале турнира в Чарльстоне (США). В результате Далила Якупович из Словении получила девятый номер посева, а её место в сетке займёт «лаки-лузер».

Действующей чемпионкой соревнований в Боготе является словачка Анна Шмидлова.

Хромачёва вошла в список участниц турнира в Боготе
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