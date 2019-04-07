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Американка Кис выиграла турнир в Чарльстоне, одолев в финале Возняцки

Американка Кис выиграла турнир в Чарльстоне, одолев в финале Возняцки
Теннис / WTA

Американская теннисистка Мэдисон Кис стала победительницей грунтового турнира категории Premier в Чарльстоне. В финале восьмая сеяная Кис обыграла пятую ракетку турнира датчанку Каролину Возняцки со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 46 минут. 18-я ракетка мира 24-летняя Кис 6 раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. Возняцки подала 2 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.

Кис впервые обыграла Возняцки в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 2-1 в пользу датчанки, выигравшей оба матча на харде.

Кис завоевала четвёртый титул в карьере и первый в сезоне-2019.

В 2018 году турнир выиграла голландка Кики Бертенс (2), которая досрочно сложила свои полномочия, уступив в третьем круге гречанке Марии Саккари (15) – 6:7, 3:6.

07 апреля 2019 года, воскресенье. 20:00 МСК
Чарльстон. Финал
Матч окончен
Мэдисон Кис
18
США
Мэдисон Кис
М. Кис
2 : 0
Каролина Возняцки
13
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
1 2 3
           
7 7 6  
6 5 3  
           
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