Травма Азаренко и чемпионство Мугурусы – в обзоре финального матча в Монтеррее

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (2) стала победительницей грунтового турнира категории в Монтеррее (Мексика). В финальном матче экс первая ракетка мира обыграла представительную Беларуси Викторию Азаренко (5).

Стоит отметить, что при счёте 6:1, 3:1 Азаренко отказалась от продолжения борьбы, сославшись на травму. Таким образом, Мугуруса успешно защитила чемпионское звание, завоёванное в прошлом году.



Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут. Мугуруса 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта.

Победа в Монтеррее стала для 25-летней испанки седьмым завоёванным титулом в карьере. Напомним, Гарбинье является победительницей двух турниров «Большого шлема» – «Ролан Гаррос»—2016 и Уимблдона-2017.

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