Симон обыграл Ковалика на старте турнира в Марракеше

Французский теннисист Жиль Симон (4) с победы стартовал на грунтовых соревнованиях в Марракеше (Марокко). В двух партиях он обыграл представителя Словакии Йозефа Ковалика со счётом 6:4, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. На счету Симона 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейк-пойнта из 5. Ковалик отметился 1 двойной ошибкой, не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх и не выполнил подач навылет.



Следующим соперником Симона станет представитель Аргентины Гидо Андреосси, ранее обыгравший Альберта Рамоса-Виньоласа из Испании.



Соревнования, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.