Шаповалов уволил тренера и нанял того, с кем выигрывал Уимблдон

Канадский теннисист Денис Шаповалов принял решение прекратить сотрудничество с Робом Шекли, который работал в качестве его тренера с осени 2018 года, об этом сообщает Tenns.Life.

На его место вернулся Адриано Фуровия, вместе с которым Денис выигрывал юниорский Уимболдон-2016. Фуровия и Шаповалов уже приступили к совместным тренировкам в Монте-Карло.



Напомним, 19-летний Шаповалов в данный момент является 20-м номером рейтинга АТР. В текущем сезоне он провёл 20 матчей, 13 из которых завершились победой Дениса. На турнире категории «Мастерс» в Майами он вышел в 1/2 финала, где уступил швейцарцу Роджеру Федереру 2:6, 4:6 – этот результат стал лучшим в профессиональной карьере канадского теннисиста.