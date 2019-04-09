Лапко вышла во второй круг турнира в Лугано, где может сыграть с Родиной

Белорусская теннисистка Вера Лапко, посеянная на турнире в Лугано (Швейцария) под восьмым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Венгрии Реку-Луцу Яни, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 2:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Вера трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, ни одной двойной шибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Лапко поспорит с победительницей матча Евгения Родина (Россия) — Клара Таусон (Дания, Q).

Действующей победительницей этих соревнований является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.