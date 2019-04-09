Лапко вышла во второй круг турнира в Лугано, где может сыграть с Родиной

Белорусская теннисистка Вера Лапко, посеянная на турнире в Лугано (Швейцария) под восьмым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Венгрии Реку-Луцу Яни, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 2:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.
Вера трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, ни одной двойной шибки и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал Лапко поспорит с победительницей матча Евгения Родина (Россия) — Клара Таусон (Дания, Q).
Действующей победительницей этих соревнований является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.
09 апреля 2019 года, вторник. 15:00 МСК
Лугано. 1-й круг
Матч окончен
309
Река-Луца Яни
Р. Яни
1 : 2
65
Вера Лапко
В. Лапко
|1
|2
|3
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|2
|6
|2
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|6
|2
|6
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