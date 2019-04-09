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Хасе, Сонего и Мунар вышли во второй круг турнира в Марракеше

Хасе, Сонего и Мунар вышли во второй круг турнира в Марракеше
Теннис / ATP

Голландский теннисист Робин Хасе успешно стартовал на турнире в Марракеше (Марокко), обыграв в двух сетах представителя Туниса Малека Жазири со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут.

32-летний уроженец Гааги выполнил 9 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из трёх. Его визави 2 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Хасе поборется с итальянцем Лоренцо Сонего.

Соревнования, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.

Мужчины. Марракеш. Первый круг

Факундо Багнис (Аргентина, Q) — Хауме Мунар (Испания) — 1:6, 6:7 (3:7)

Лоренцо Сонего (Италия, Q) — Ласло Джере (Сербия, 5) — 6:3, 6:3

09 апреля 2019 года, вторник. 15:30 МСК
Марракеш. 1-й круг
Матч окончен
Малек Жазири
65
Тунис
Малек Жазири
М. Жазири
0 : 2
Робин Хасе
62
Нидерланды
Робин Хасе
Р. Хасе
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
09 апреля 2019 года, вторник. 15:30 МСК
Марракеш. 1-й круг
Факундо Багнис
142
Аргентина
Факундо Багнис
Ф. Багнис
Хауме Мунар
60
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
1 2 3
           
     
     
           
09 апреля 2019 года, вторник. 16:30 МСК
Марракеш. 1-й круг
Лоренцо Сонего
103
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Ласло Джере
32
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
1 2 3
           
     
     
           
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