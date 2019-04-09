Хасе, Сонего и Мунар вышли во второй круг турнира в Марракеше

Голландский теннисист Робин Хасе успешно стартовал на турнире в Марракеше (Марокко), обыграв в двух сетах представителя Туниса Малека Жазири со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут.

32-летний уроженец Гааги выполнил 9 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из трёх. Его визави 2 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Хасе поборется с итальянцем Лоренцо Сонего.

Соревнования, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.

Мужчины. Марракеш. Первый круг

Факундо Багнис (Аргентина, Q) — Хауме Мунар (Испания) — 1:6, 6:7 (3:7)

Лоренцо Сонего (Италия, Q) — Ласло Джере (Сербия, 5) — 6:3, 6:3