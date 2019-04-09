Бенчич сенсационно уступила 182-й ракетке мира на домашнем турнире в Швейцарии

Швейцарка Белинда Бенчич в стартовом матче турнира в Лугано в двух сетах проиграла немке Антонии Лоттнер, которая пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию, — 5:7, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.

22-летняя уроженка Флавиля, посеянная под первым номером, выполнила 3 эйса, допустила 5 ошибок на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. Её соперница, являющаяся 182-й ракеткой мира, дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и сделала 5 брейков из восьми.

Во втором круге Лоттер встретится с чешкой Кристиной Плишковой, которая на старте соревнований оказалась сильнее хозяйки кортов Илены Ин-Альбон (WC).

Действующей победительницей турнира в Лугано является бельгийка Элисе Мертенс.