Хромачёва уступила Зиданшек в первом круге турнира в Боготе

Российская теннисистка Ирина Хромачёва уступила словенке Тамаре Зиданшек в первом круге турнира в Боготе — 6:4, 1:6, 4:6.
Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты. На счету Хромачёвой 2 подачи навылет, 11 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 7. Её соперница совершила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.
В других матчах первого круга американка Сачия Викери в двух сетах обыграла японку Хироко Кувату — 6:4, 6:2, австралийка Астра Шарма в трёх партиях победила американку Шелби Роджерс — 6:3, 6:7 (6:8), 6:1.
Соревнования, действующей чемпионкой которых является Анна Шмидлова из Словакии, завершатся 14 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс.
10 апреля 2019 года, среда. 18:30 МСК
Богота. 1-й круг
Матч окончен
67
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
2 : 1
137
Ирина Хромачёва
И. Хромачёва
|1
|2
|3
|
|4
|6
|6
|
|6
|1
|4
10 апреля 2019 года, среда. 18:35 МСК
Богота. 1-й круг
Матч окончен
248
Хироко Кувата
Х. Кувата
0 : 2
148
Сачия Викери
С. Викери
|1
|2
|3
|
|4
|2
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|6
|6