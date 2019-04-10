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Хромачёва уступила Зиданшек в первом круге турнира в Боготе

Хромачёва уступила Зиданшек в первом круге турнира в Боготе
Теннис / WTA

Российская теннисистка Ирина Хромачёва уступила словенке Тамаре Зиданшек в первом круге турнира в Боготе — 6:4, 1:6, 4:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты. На счету Хромачёвой 2 подачи навылет, 11 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 7. Её соперница совершила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

В других матчах первого круга американка Сачия Викери в двух сетах обыграла японку Хироко Кувату — 6:4, 6:2, австралийка Астра Шарма в трёх партиях победила американку Шелби Роджерс — 6:3, 6:7 (6:8), 6:1.

Соревнования, действующей чемпионкой которых является Анна Шмидлова из Словакии, завершатся 14 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс.

10 апреля 2019 года, среда. 18:30 МСК
Богота. 1-й круг
Матч окончен
Тамара Зиданшек
67
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
2 : 1
Ирина Хромачёва
137
Россия
Ирина Хромачёва
И. Хромачёва
1 2 3
           
4 6 6
6 1 4
           
10 апреля 2019 года, среда. 18:35 МСК
Богота. 1-й круг
Матч окончен
Хироко Кувата
248
Япония
Хироко Кувата
Х. Кувата
0 : 2
Сачия Викери
148
США
Сачия Викери
С. Викери
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
10 апреля 2019 года, среда. 21:15 МСК
Богота. 1-й круг
Матч окончен
Шелби Роджерс
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
1 : 2
Астра Шарма
138
Австралия
Астра Шарма
А. Шарма
1 2 3
           
3 7 8 1
6 6 6 6
           
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