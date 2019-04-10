Хромачёва уступила Зиданшек в первом круге турнира в Боготе

Российская теннисистка Ирина Хромачёва уступила словенке Тамаре Зиданшек в первом круге турнира в Боготе — 6:4, 1:6, 4:6.



Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты. На счету Хромачёвой 2 подачи навылет, 11 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 7. Её соперница совершила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.



В других матчах первого круга американка Сачия Викери в двух сетах обыграла японку Хироко Кувату — 6:4, 6:2, австралийка Астра Шарма в трёх партиях победила американку Шелби Роджерс — 6:3, 6:7 (6:8), 6:1.

Соревнования, действующей чемпионкой которых является Анна Шмидлова из Словакии, завершатся 14 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс.