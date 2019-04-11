Хаддад-Майя: турнир в Боготе — один из самых сложных для теннисисток

Бразильянка Беатрис Хаддад-Майя прокомментировала победу над словачкой Анной Шмидловой во втором круге турнира в Боготе со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (8:6). Анна не смогла защитить титул, завоёванный в прошлом году.

«Я знала, что матч будет непростым, так как Анна выиграла этот турнир в прошлом году. А это один из самых сложных турниров для теннисисток. Условия здесь очень непростые. Полёт мяча непредсказуем.

Я рада, что смогла показать свой теннис. Я старалась проводить хорошие розыгрыши, потому что Шмидлова отлично двигается. Я осталась довольна своей игрой. Такая победа придаст мне уверенности.

Игру дважды останавливали из-за дождя, а затем нам нужно было возвращаться на корт. Это нелегко. В обоих случаях я вела в счёте перед паузой. Рада, что контролировала свои нервы и делала то, что было нужно", — цитирует Хаддад-Майю официальный сайт тура.



Следующей соперницей Беатрис будет испанка Сара Соррибес-Тормо.

«Сара — моя хорошая подруга. Мы часто ужинали вместе. Я знаю её ещё с юниорских времён. Мы несколько раз тренировались вместе. Также помню, как мы играли в Сеуле. Это будет нелёгкий матч. Сара играет очень уверенно», — сказала бразильянка.