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Родина взяла всего два гейма в матче с Лапко на турнире в Лугано

Родина взяла всего два гейма в матче с Лапко на турнире в Лугано
Теннис / WTA

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Лугано (Швейцария). В матче второго круга она проиграла представительнице Беларуси Вере Лапко, посеянной под восьмым номером, со счётом 2:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 50 минут.

Евгения ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в полуфинал Лапко поспорит с победительницей матча Виктория Кужмова (Словакия, 3) — Ига Свёнтек (Польша).

Действующей победительницей этих соревнований является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.

11 апреля 2019 года, четверг. 12:05 МСК
Лугано. 2-й круг
Матч окончен
Евгения Родина
69
Россия
Евгения Родина
Е. Родина
0 : 2
Вера Лапко
65
Беларусь
Вера Лапко
В. Лапко
1 2 3
           
2 0  
6 6  
           
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