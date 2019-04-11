Родина взяла всего два гейма в матче с Лапко на турнире в Лугано

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Лугано (Швейцария). В матче второго круга она проиграла представительнице Беларуси Вере Лапко, посеянной под восьмым номером, со счётом 2:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 50 минут.

Евгения ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в полуфинал Лапко поспорит с победительницей матча Виктория Кужмова (Словакия, 3) — Ига Свёнтек (Польша).

Действующей победительницей этих соревнований является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.