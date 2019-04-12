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Норри проиграл Типсаревичу во втором круге турнира в Хьюстоне

Норри проиграл Типсаревичу во втором круге турнира в Хьюстоне
Теннис / ATP

Британский теннисист Кэмерон Норри, посеянный на турнире в Хьюстоне (США) под третьим номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, проиграв сербу Янко Типсаревичу в двух сетах со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Типсаревич 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка из 5.

В четвертьфинале Типсаревич сыграет с победителем пары Сэм Куэрри (США) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания).

В 2018 году победителем этих соревнований стал американец Стив Джонсон. В финале он одолел бразильца Томаса Беллуччи со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5).

11 апреля 2019 года, четверг. 20:10 МСК
Хьюстон. 2-й круг
Матч окончен
Янко Типсаревич
372
Сербия
Янко Типсаревич
Я. Типсаревич
2 : 0
Кэмерон Норри
55
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
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