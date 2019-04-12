Норри проиграл Типсаревичу во втором круге турнира в Хьюстоне

Британский теннисист Кэмерон Норри, посеянный на турнире в Хьюстоне (США) под третьим номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, проиграв сербу Янко Типсаревичу в двух сетах со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.



Типсаревич 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка из 5.

В четвертьфинале Типсаревич сыграет с победителем пары Сэм Куэрри (США) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания).

В 2018 году победителем этих соревнований стал американец Стив Джонсон. В финале он одолел бразильца Томаса Беллуччи со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5).