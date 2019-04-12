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Джонсон не сумел защитить титул в Хьюстоне, проиграв 241-й ракетке мира

Джонсон не сумел защитить титул в Хьюстоне, проиграв 241-й ракетке мира
Теннис / ATP

Американский теннисист Стив Джонсон, посеянный на турнире в Хьюстоне (США) под первым номером, не сумел выйти в четвертьфинал. В матче второго круга он проиграл представителю Колумбии Даниэлю-Элаи Галану (Q) со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Действующий победитель турнира трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету колумбийца, занимающего 241-ю строчку в рейтинге ATP, 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал Галан поспорит с австралийцем Джорданом Томпсоном, который победил колумбийца Сантьяго Хиральдо (Q) — 4:6, 7:6 (7:1), 7:5.

Хьюстон. Мужчины. Второй круг
Сэм Куэрри (США, 8) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — 6:4, 6:3.

12 апреля 2019 года, пятница. 02:00 МСК
Хьюстон. 2-й круг
Матч окончен
Стив Джонсон
39
США
Стив Джонсон
С. Джонсон
0 : 2
Даниэль-Элаи Галан
241
Колумбия
Даниэль-Элаи Галан
Д. Галан
1 2 3
           
3 3  
6 6  
           
12 апреля 2019 года, пятница. 03:30 МСК
Хьюстон. 2-й круг
Матч окончен
Сантьяго Хиральдо
224
Колумбия
Сантьяго Хиральдо
С. Хиральдо
1 : 2
Джордан Томпсон
67
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
1 2 3
           
6 6 1 5
4 7 7 7
           
11 апреля 2019 года, четверг. 21:30 МСК
Хьюстон. 2-й круг
Матч окончен
Сэм Куэрри
71
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
2 : 0
Гильермо Гарсия-Лопес
115
Испания
Гильермо Гарсия-Лопес
Г. Гарсия-Лопес
1 2 3
           
6 6  
4 3  
           
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