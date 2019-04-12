Джонсон не сумел защитить титул в Хьюстоне, проиграв 241-й ракетке мира

Американский теннисист Стив Джонсон, посеянный на турнире в Хьюстоне (США) под первым номером, не сумел выйти в четвертьфинал. В матче второго круга он проиграл представителю Колумбии Даниэлю-Элаи Галану (Q) со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.
Действующий победитель турнира трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету колумбийца, занимающего 241-ю строчку в рейтинге ATP, 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.
За выход в полуфинал Галан поспорит с австралийцем Джорданом Томпсоном, который победил колумбийца Сантьяго Хиральдо (Q) — 4:6, 7:6 (7:1), 7:5.
Хьюстон. Мужчины. Второй круг
Сэм Куэрри (США, 8) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — 6:4, 6:3.
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