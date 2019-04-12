Кэхилл: молодым игрокам нужно дождаться, пока Федерер и Надаль завершат карьеру

Известный тренер Даррен Кэхилл считает, что немцу Александру Звереву вполне по силам остановить доминирование Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича в мировом теннисе.



«У него есть небольшие проблемы на мэйджорах, но в остальных турнирах Зверев в полном порядке. Ему удалось прибавить в трёхсетовых поединках. И сейчас он уже находится рядом с этими парнями.



Я думаю, что сейчас есть плеяда молодых игроков, которые будут побеждать на мэйджорах в ближайшие 5-10 лет. Но им по-прежнему нужно дождаться, когда Роджер и Рафа завершат карьеру. В меньшей степени это касается Новака, ведь он моложе. Но то, что делают Рафаэль и Роджер в их возрасте – потрясающе. Мы находимся в золотом веке тенниса. Я не думаю, что мы когда-либо видели это раньше и увидим в будущем», – приводит слова Кэхилла Tennis World USA.