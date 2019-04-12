Стосур: играть в Кубке Федерации никогда не надоедает. Этот турнир в приоритете

Австралийская теннисистка Саманта Стосур поделилась эмоциями от предстоящего полуфинального матча Кубка Федерации с командой Беларуси.

«Я пропустила Чарльстон, наверное, мой любимый турнир года, но это позволяет мне вернуться домой и сыграть за свою страну. Мы в полуфинале, а Кубок Федерации – это турнир, в котором никогда не надоедает играть. На этот раз этот турнир для меня важнее всего, он в приоритете.



Триумф над Мэдисон Кис в 1/4 был моим первым против теннисистки из топ-20 за пару лет. Я просто чувствовала, что мой теннис на довольно хорошем уровне. Вероятно, выиграть матч мне помогла ментальная составляющая. В полуфинале будет тяжело победить, потому что у Беларуси очень хорошая команда.



Думаю, нам предстоит тяжёлый матч, и вполне может быть, что дело дойдёт до последнего парной встречи. И если это произойдёт, это будет очень интересно», — передаёт слова спортсменки Tennis World USA.