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Симон вышел в 1/2 турнира в Марракеше, Веселы отказался от матча с Андухаром

Симон вышел в 1/2 турнира в Марракеше, Веселы отказался от матча с Андухаром
Теннис / ATP

Французский теннисист Жиль Симон (4) пробился в полуфинал соревнований в Марракеше (Марокко). В четвертьфинальном матче в двух партиях он обыграл японца Таро Дэниэла со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. Симон выполнил 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов. Дэниэл отметился 2 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 3 брейками.

Следующим соперником Симона станет Пабло Андухар – чех Иржи Веселы отказался выходить на матч против испанца, сославшись на травму.

Соревнования в Марракеше, действующим победителем которых является Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.

12 апреля 2019 года, пятница. 13:15 МСК
Марракеш. 1/4 финала
Матч окончен
Таро Дэниэл
75
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
0 : 2
Жиль Симон
27
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
1 2 3
           
4 5  
6 7  
           
12 апреля 2019 года, пятница. 15:30 МСК
Марракеш. 1/4 финала
Матч окончен
Пабло Андухар
70
Испания
Пабло Андухар
П. Андухар
0 : 0
Rt
Иржи Веселы
101
Чехия
Иржи Веселы
И. Веселы
1 2 3
           
     
     
           
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