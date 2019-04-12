Симон вышел в 1/2 турнира в Марракеше, Веселы отказался от матча с Андухаром

Французский теннисист Жиль Симон (4) пробился в полуфинал соревнований в Марракеше (Марокко). В четвертьфинальном матче в двух партиях он обыграл японца Таро Дэниэла со счётом 6:4, 7:5.



Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. Симон выполнил 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов. Дэниэл отметился 2 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 3 брейками.

Следующим соперником Симона станет Пабло Андухар – чех Иржи Веселы отказался выходить на матч против испанца, сославшись на травму.

Соревнования в Марракеше, действующим победителем которых является Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.