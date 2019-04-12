Симон вышел в 1/2 турнира в Марракеше, Веселы отказался от матча с Андухаром

Французский теннисист Жиль Симон (4) пробился в полуфинал соревнований в Марракеше (Марокко). В четвертьфинальном матче в двух партиях он обыграл японца Таро Дэниэла со счётом 6:4, 7:5.
Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. Симон выполнил 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов. Дэниэл отметился 2 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 3 брейками.
Следующим соперником Симона станет Пабло Андухар – чех Иржи Веселы отказался выходить на матч против испанца, сославшись на травму.
Соревнования в Марракеше, действующим победителем которых является Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.
12 апреля 2019 года, пятница. 13:15 МСК
Марракеш. 1/4 финала
Матч окончен
75
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
0 : 2
27
Жиль Симон
Ж. Симон
|1
|2
|3
|
|4
|5
|
|6
|7
12 апреля 2019 года, пятница. 15:30 МСК
Марракеш. 1/4 финала
Матч окончен
70
Пабло Андухар
П. Андухар
0 : 0
Rt
101
Иржи Веселы
И. Веселы
|1
|2
|3
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