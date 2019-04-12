Стали известны соперники Хачанова и Медведева на «Мастерсе» в Монте-Карло

Состоялась жеребьёвка турнира категории «Мастерс», который пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло в период с 14 по 21 апреля.

Россиянин Карен Хачанов вступит в борьбу со второго круга, где встретится либо с итальянцем Андреасом Сеппи, либо с одним из победителей квалификации. Другой представитель России, Даниил Медведев, стартует с первого раунда. Его соперником станет португалец Жоау Соуза.

Первая ракетка соревнований, серб Новак Джокович, во втором круге сразится с победителем матча Танаси Коккинакис (Австралия) — Филипп Кольшрайбер (Германия).

Действующим победителем «Мастерса» в Монте-Карло является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори — 6:3, 6:2.