Гаске пропустит «Мастерс» в Монте-Карло. Француз не играл с октября 2018 года

Французский теннисист Ришар Гаске пропустит соревнования категории «Мастерс» в Монте-Карло, сообщает Tennis World USA. 32-летний француз не успел восстановиться после операции на паху. Его место в основной сетке турнира займёт поляк Хуберт Хуркач.



В последний раз он участвовал в соревнованиях в ноябре 2018 года на «Мастерсе» в Париже (Франция). Из-за травмы Гаске также пришлось пропустить финал Кубка Дэвиса с Хорватией и Открытый чемпионат Австралии. В текущем сезоне он не провёл ни одного официального матча.



2018 год Гаске закончил на 28-м месте в рейтинге ATP. Он выиграл турнир в Розмалене и добрался до финалов ещё трёх турниров. Также он стал восьмым теннисистом из ныне действующих, кому удалось выиграть 500 матчей на турнирах Тура.



Ранее Ришар рассказал о деталях своего восстановления. По его словам, сейчас он проигрывает теннисистам-любителям со счётом 1:6.