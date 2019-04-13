Куэрри на двух тай-брейках победил Типсаревича в 1/4 финала турнира в Хьюстоне

На турнире в Хьюстоне (США) хозяин кортов Сэм Куэрри, посеянный под восьмым номером, нанёс поражение сербу Янко Типсаревичу со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) и вышел в полуфинал соревнований. Продолжительность матча составила 1 час 50 минут.

31-летний уроженец Калифорнии выполнил 23 эйса и 6 раз ошибся на подаче. В активе Типсаревича 5 подач навылет и 1 двойная ошибка. Кроме того, оба теннисиста не реализовали ни одного брейк-пойнта.

Следующим соперником Куэрри станет представитель Чили Кристьян Гарин, который ранее оказался сильнее швейцарца Генри Лааксонена.



В 2017 и 2018 годах турнир в Хьюстоне выигрывал американец Стив Джонсон. В финале прошлого сезона он нанёс поражение соотечественнику Теннису Сандгрену.