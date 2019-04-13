Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Куэрри на двух тай-брейках победил Типсаревича в 1/4 финала турнира в Хьюстоне

Куэрри на двух тай-брейках победил Типсаревича в 1/4 финала турнира в Хьюстоне
Теннис / ATP

На турнире в Хьюстоне (США) хозяин кортов Сэм Куэрри, посеянный под восьмым номером, нанёс поражение сербу Янко Типсаревичу со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) и вышел в полуфинал соревнований. Продолжительность матча составила 1 час 50 минут.

31-летний уроженец Калифорнии выполнил 23 эйса и 6 раз ошибся на подаче. В активе Типсаревича 5 подач навылет и 1 двойная ошибка. Кроме того, оба теннисиста не реализовали ни одного брейк-пойнта.

Следующим соперником Куэрри станет представитель Чили Кристьян Гарин, который ранее оказался сильнее швейцарца Генри Лааксонена.

В 2017 и 2018 годах турнир в Хьюстоне выигрывал американец Стив Джонсон. В финале прошлого сезона он нанёс поражение соотечественнику Теннису Сандгрену.

12 апреля 2019 года, пятница. 21:40 МСК
Хьюстон. 1/4 финала
Матч окончен
Сэм Куэрри
71
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
2 : 0
Янко Типсаревич
372
Сербия
Янко Типсаревич
Я. Типсаревич
1 2 3
           
7 8 7 7  
6 6 6 4  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент