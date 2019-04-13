Возняцки проводит девичник на Багамских островах с Сереной Уильямс и свиньями

Датская теннисистка Каролина Возняцки отправилась на девичник на Багамские острова вместе с подругами. В частности, компанию бывшей первой ракетке мира составили американки Серена Уильямс и Николь Гиббз.
Напомним, женихом Возняцки является баскетболист Дэвид Ли. Он играет в НБА с 2005 года. Впервые Каролина опубликовала их совместную фотографию в декабре 2016 года — это был снимок в компании друзей. После начала отношений 28-летняя уроженка Оденсе стала посещать матчи Дэвида, а его, в свою очередь, можно было заметить в боксе команды Возняцки.
Возняцки занимает 12-е место в рейтинге WTA. Сумма её призовых составляет $ 33,7 млн.
Другие забавные фото и видео доступны в «сториз» Возняцки в "Инстаграме".
Каролина Возняцки. Невеста с местом
Датчанка помолвлена с баскетболистом НБА Дэвидом Ли.