Рублёв на двух тай-брейках одолел Томича в квалификации турнира в Монте-Карло

Россиянин Андрей Рублёв успешно стартовал в квалификации «Мастерса» в Монте-Карло, одержав волевую победу над представителем Австралии Бернардом Томичем со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). Матч продолжался 2 часа 6 минут.

21-летний уроженец Москвы выполнил 9 эйсов, 7 раз ошибся на подаче и сделал 4 брейка. В активе Томича 17 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта. Ранее теннисисты не встречались.

За выход в основную сетку соревнований Рублёв поспорит с французом Уго Умбером.

Действующим победителем «Мастерса» в Монте-Карло является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори.

Мужчины. Монте-Карло. Квалификация

Миша Зверев (Германия) — Юлиан Оклеппо (Италия) — 6:7 (2:7), 6:7 (4:7)

Леонардо Майер (Аргентина) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (2:7)

Элиас Имер (Швеция) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:1, 6:3