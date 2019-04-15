Рууд поднялся на 6-ю строчку в чемпионской гонке U21, Котов — на 20-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки U21 норвежец Каспер Рууд поднялся на шестую строчку, швед Микаэль Имер — на девятую. Лучший из россиян, Павел Котов, занимает 20-ю позицию.
Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.
Чемпионская гонка U21. 15 апреля
1 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 1460.
2 (2). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 786.
3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 675.
4 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 595.
5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 485.
6 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 410.
7 (6). Миомир Кецманович (Сербия) — 313.
8 (7). Уго Умбер (Франция) — 289.
9 (11). Микаэль Имер (Швеция) — 187.
10 (9). Алексей Попырин (Австралия) — 171.
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20 (21). Павел Котов (Россия) — 46...
33 (32). Ален Авидзба (Россия) — 15...
63 (60). Савриян Данилов (Россия) — 1.